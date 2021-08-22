Мошенники начали торговать поддельными чипами на фоне дефицита

Как пишут СМИ, мошенники начали продавать производителям поддельные чипы. Им удаётся делать это из-за ажиотажного спроса, который толкает компании на необдуманные поступки.

Мошенники продвигают свою продукцию с помощью рекламы в поисковых системах, и это вряд ли является местом, где настоящие поставщики чипов будут размещать предложения. Некоторые преступники отправляют производителям поддельные полупроводники, которые могут даже не работать, другие просто получают предоплату за микросхемы и пропадают.

Что ещё хуже, многие производители, которых обманули, отказываются рассказывать об этом публично, потому что они не хотят, чтобы об этом узнали конкуренты. Это препятствует тому, чтобы сарафанное радио помогло остановить мошенников.