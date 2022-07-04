Мошенники начали выдавать себя за соискателей на собеседованиях. Им нужны засекреченные данные компаний

Дипфейки — это видео или изображения, убедительно изменённые и сфабрикованные для того, чтобы представить кого-то в ложном свете. Можно, например, создать дипфейк Цукерберга и попробовать собеседоваться от его имени на работу (может, кто-то и поверит).

По данным ФБР, мошенники выдавали себя за реально существующих людей. Помимо дипфейков они использовали и программы для изменения голоса. Впрочем, как утверждает агентство, подделки можно распознать: действия и движения губ человека, у которого берут интервью на камеру, не полностью согласуются со звуком. Особенно это заметно в случае с кашлем, чиханием и подобными явлениями.