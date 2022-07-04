Мошенники начали выдавать себя за соискателей на собеседованиях. Им нужны засекреченные данные компаний

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Мошенники начали выдавать себя за соискателей на собеседованиях. Им нужны засекреченные данные компанийИспользуют дипфейки
ФБР предупредило об увеличении количества жалоб на использование дипфейков при подаче заявлений на различные должности удалённой работы. Мошенники выдают себя за соискателей, чтобы получить доступ к корпоративным данным, в том числе к информации о сотрудниках.
Дипфейки — это видео или изображения, убедительно изменённые и сфабрикованные для того, чтобы представить кого-то в ложном свете. Можно, например, создать дипфейк Цукерберга и попробовать собеседоваться от его имени на работу (может, кто-то и поверит).
По данным ФБР, мошенники выдавали себя за реально существующих людей. Помимо дипфейков они использовали и программы для изменения голоса. Впрочем, как утверждает агентство, подделки можно распознать: действия и движения губ человека, у которого берут интервью на камеру, не полностью согласуются со звуком. Особенно это заметно в случае с кашлем, чиханием и подобными явлениями.