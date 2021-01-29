Мошенники научились подделывать голоса для кражи денег

Хватит несколько минут речи. Технология позволяет записать чужим голосом любой текст.

Такой метод мошенничества уже громко обсуждали в прошлом году, когда директору подразделения крупной энергетической компании позвонил преступник под видом руководителя головного офиса и попросил оплатить счёт.

Специалисты «Информзащиты» рассказали, что для защиты от мошенников нужно внимательно слушать то, о чём вам говорят по телефону. Чаще всего мошенникам нужны деньги, поэтому поэтому любые подобные просьбы, поступившие с незнакомого номера, нужно тщательно проверять. Даже если звучит голос родного человека.

Чтобы защититься от дипфейков, нужно проверить видео в специальной программе.