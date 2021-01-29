Наука и технологии
Сегодня 17:11
Мошенники научились подделывать голоса для кражи денег
Нужно быть бдительнее
Специалисты по кибербезопасности рассказали о новом способе мошенничества — подделке голоса. Для этого преступникам нужен лишь образец голоса человека.
Хватит несколько минут речи. Технология позволяет записать чужим голосом любой текст.
Такой метод мошенничества уже громко обсуждали в прошлом году, когда директору подразделения крупной энергетической компании позвонил преступник под видом руководителя головного офиса и попросил оплатить счёт.
Специалисты «Информзащиты» рассказали, что для защиты от мошенников нужно внимательно слушать то, о чём вам говорят по телефону. Чаще всего мошенникам нужны деньги, поэтому поэтому любые подобные просьбы, поступившие с незнакомого номера, нужно тщательно проверять. Даже если звучит голос родного человека.
Чтобы защититься от дипфейков, нужно проверить видео в специальной программе.