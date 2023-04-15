Мошенники научились подделывать ваш голос: стоит ли опасаться

Магомедов отметил, что для создания полного слепка голоса требуется объемный массив данных, а не просто запись фраз. При этом подтверждение голоса является лишь одним из факторов аутентификации, а это значит, что использование банками биометрических методов идентификации может не представлять существенной угрозы для персональных данных.

Организации, разрабатывающие технологии идентификации, уделяют максимум внимания безопасности данных клиентов, а алгоритмы учитывают целый ряд факторов, включая данные об устройстве и местоположении, чтобы обеспечить доступ к конфиденциальной информации только проверенным пользователям.

Но при этом он предостерег россиян от забывания простых правил цифровой гигиены, таких как осторожность при нежелательных звонках, использование официальных телефонных номеров, указанных на банковских картах, для связи с финансовыми учреждениями и избегание передачи личной информации незнакомым людям.

В целом, хотя развитие искусственного интеллекта может представлять новые риски для кибербезопасности, простые меры предосторожности и правовая защита могут помочь предотвратить неправомерное использование личной информации.