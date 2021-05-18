Мошенники от лица Илона Маска «развели» людей на миллионы долларов

В комиссии предупредили, что обещания гарантированной прибыли — всегда мошенничество. Преступники уже давно выдают себя за основателя Tesla и SpaceX, чтобы обманывать людей в социальных сетях. Они создают поддельные аккаунты в Twitter и на других сайтах. От имени Илона Маска мошенники просят жертв отправить криптовалюту на определённые адреса кошельков, обещая вернуть деньги в большем объёме.

С октября 2020 года люди таким образом потеряли более $80 млн в криптовалюте. Однажды злоумышленники даже взломали аккаунты Маска и других знаменитых людей и продвигали от их имени мошеннические схемы.