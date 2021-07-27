Мошенники придумали новый способ украсть деньги через мессенджер

Мошенники объявляют о конкурсе в сети, который якобы организовал мессенджеры. При переходе по ссылке человек попадает на фишинговый сайт. Затем ему предлагают выбрать любой мессенджер, после этого сайт показывает размер приза — от десяти до пяти тысяч долларов. В конце концов жертва переходит в чат с «администратором». Там ему сообщают, что он попал в топ-100 пользователей соцсети и может получить еще денег. Так у пользователя якобы набегает выигрыш суммой до нескольких тысяч долларов.

Затем мошенники говорят, что по российскому законодательству запрещены переводы в иностранной валюте. Поэтому деньги нужно конвертировать в рубли, а за это нужно внести комиссию в несколько сотен рублей. Преступник просят у пользователя номер карты, имя владельца, срок действия и CVC-код. Стоит ли говорить, что это позволяет мошенникам украсть все деньги со счёта.