Мошенники провели фальшивую презентацию Apple

Запуск фейковой трансляции состоялся ещё перед проведением настоящей презентации Apple. Мошенники начали вести стрим на основных видеохостинговых порталах. Из-за работы алгоритмов она вышла в топ поисковой выдачи. В итоге тысячи пользователей перешли на фальшивую трансляцию.

Мошенники вставили в стрим видео ролик с генеральным директором Apple Тимом Куком, а также текстовое объявление о криптовалютном конкурсе. Утверждалось, что Apple готова раздать тысячу биткойнов и 10 тысяч монет Ethereum. Чтобы их якобы получить, нужно было перейти на сайт и отправить от 0,1 BTC на указанный там кошелёк.

К счастью, стрим заблокировали.