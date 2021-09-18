Наука и технологии
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Мошенники провели фальшивую презентацию Apple

Объявили раздачу биткойнов во время неё
Мошенники воспользовались всеобщим интересом к презентации Apple, которая прошла 14 сентября, и запустили фальшивую трансляцию, пообещав раздавать зрителям криптовалюту.
Мошенники провели фальшивую презентацию Apple

Запуск фейковой трансляции состоялся ещё перед проведением настоящей презентации Apple. Мошенники начали вести стрим на основных видеохостинговых порталах. Из-за работы алгоритмов она вышла в топ поисковой выдачи. В итоге тысячи пользователей перешли на фальшивую трансляцию.

Мошенники вставили в стрим видео ролик с генеральным директором Apple Тимом Куком, а также текстовое объявление о криптовалютном конкурсе. Утверждалось, что Apple готова раздать тысячу биткойнов и 10 тысяч монет Ethereum. Чтобы их якобы получить, нужно было перейти на сайт и отправить от 0,1 BTC на указанный там кошелёк.

К счастью, стрим заблокировали.