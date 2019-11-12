Мошенники сняли все деньги с банковского счёта россиянина после перевыпуска SIM-карты

Мужчина 1962 года рождения получил сообщение о замене SIM-карты с просьбой перезвонить в случае, если «симку» меняет не он. Спустя какое-то время номер москвича перестал работать. Тогда мужчина решил обратиться к своему оператору сотовой связи. По заявлению ему восстановили SIM-карту.

Позже пострадавший снова получил сообщение. На этот раз из банка. Там ему рассказали, что с его карты пытались снять 50 тысяч рублей. Мужчина ответил, что ничего снять не пытался, а затем проверил баланс счёта и увидел, что с злоумышленники перевели с него 421 894 рубля.

Сейчас полиция проводит проверку инцидента.