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Мошенники сняли все деньги с банковского счёта россиянина после перевыпуска SIM-карты
Более 420 тысяч рублей
Мошенники вывели с банковской карты москвича более 420 тысяч рублей, просто перевыпустив его SIM-карту.
Мужчина 1962 года рождения получил сообщение о замене SIM-карты с просьбой перезвонить в случае, если «симку» меняет не он. Спустя какое-то время номер москвича перестал работать. Тогда мужчина решил обратиться к своему оператору сотовой связи. По заявлению ему восстановили SIM-карту.
Позже пострадавший снова получил сообщение. На этот раз из банка. Там ему рассказали, что с его карты пытались снять 50 тысяч рублей. Мужчина ответил, что ничего снять не пытался, а затем проверил баланс счёта и увидел, что с злоумышленники перевели с него 421 894 рубля.
Сейчас полиция проводит проверку инцидента.