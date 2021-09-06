Мошенники создали рекламу с поддельным Олегом Тиньковым для обмана клиентов

Наука и технологии
Сегодня в 16:26
Мошенники создали рекламу с поддельным Олегом Тиньковым для обмана клиентовОстаётся надеяться, что никто на это не повёлся
Мошенники начали распространять в соцсетях видео, в котором от лица Олега Тинькова обещают клиентам бонусы за инвестиции. Основатель «Тинькофф» в ролике выглядит очень странно — становится очевидно, что это дипфейк.
На видео якобы Тиньков предлагает получить половину к любой сумме, вложенной в «Тинькофф Инвестиции». Наивным слушателям обещают хорошие суммы. «Давайте бегом за бонусом. Мы дарим 50% к вашей сумме вложений. Например, вы инвестируете 20 тысяч рублей, а на счёт для работы получаете 30 тысяч рублей», — говорит дипфейк Тинькова.
На официальном сайте «Тинькофф Инвестиций» такой бонусной программы нет. Отмечается, что хоть дипфейк и сделан некачественно. мошенника удалось подделать «моргание» Тинькова. Обычно в дипфейках люди не моргают, поэтому их легко распознать.