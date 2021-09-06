Мошенники создали рекламу с поддельным Олегом Тиньковым для обмана клиентов

На видео якобы Тиньков предлагает получить половину к любой сумме, вложенной в «Тинькофф Инвестиции». Наивным слушателям обещают хорошие суммы. «Давайте бегом за бонусом. Мы дарим 50% к вашей сумме вложений. Например, вы инвестируете 20 тысяч рублей, а на счёт для работы получаете 30 тысяч рублей», — говорит дипфейк Тинькова.