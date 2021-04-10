Мошенники стали использовать голоса россиян для кражи денег

Как пояснили в полиции, такой способ мошенничества стал возможен после того, так как банки стали применять биометрию для проверки личности клиента. Некоторые банки сейчас могут по биометрическим данным выдать кредит человеку.

Мошенники звонят клиентам банка, у которых уже подключена услуга распознавания голоса. Они задают людям вопросы, на которые нужно отвечать только «да» или «нет». Этот разговор записывается. Затем злоумышленники звонят в банк под видом клиента и проходят биометрическую проверку с помощью записей.

В полиции отметили, что россияне узнают о факте мошенничества после того, как у них списывают деньги с банковских счетов. Полиция советует использовать несколько видов защиты: кодовое слово или подтверждение через контактный центр. Можно также установить ограничение на снятие денег.