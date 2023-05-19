Мошенники стали звонить людям по видеосвязи

Мошенники выдают себя за сотрудников колл-центра, используя логотипы солидных финансовых учреждений, чтобы вызвать доверие. Они предлагают различные услуги и просят предоставить финансовые данные или личные документы для подтверждения личности.

Для большей убедительности они даже присылают сфабрикованные банковские документы в качестве доказательства. Однако и Центральный банк, и прокуратура Москвы настоятельно подчеркивают, что никогда не следует сообщать конфиденциальную информацию неизвестным лицам, будь то телефонные звонки или приложения для обмена сообщениями.

Легальные финансовые учреждения никогда не будут запрашивать такие конфиденциальные данные через видеозвонки.