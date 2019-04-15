Мошенники украли сотни миллионов рублей у пользователей рунета

Как сообщает «Коммерсант», в апреле Роскомнадзор и МВД получили жалобы от пользователей рунета на новую мошенническую схему. Специалисты предположили, что оборот схемы может составлять сотни миллионов рублей.

Пользователи получали предложение поучаствовать в «беспроигрышной лотерее» или опросе с вознаграждением. Если человек соглашался, мошенники просили его заплатить комиссию «за перевод документов» и отправить данные банковской карты. Для вывода средств с карты использовалась платёжная система Tele2.

Представители оператора связи заявили, что ничего о мошеннической схеме не слышали. По их словам, компания принимает все необходимые меры для борьбы с мошенниками.