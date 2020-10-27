Мошенники в России начали использовать роботов для звонков

Как пишет «Коммерсант», робот общается с жертвой только на первом этапе. Он может говорить, например: «Ваша карта в данном банке заблокирована, перезвоните нам по этому номеру». Доверчивый пользователь перезванивает, а ему уже отвечают мошенники, которые прикидываются сотрудниками банка. Эксперты говорят, что сейчас по такой схеме проходят сотни звонков в день.

Мошенники могут звонить с поддельных номеров, использовать сервисы IP-телефонии, рассылать СМС или сообщения в WhatsApp и Viber, а также подключить автоответчик.

Специалисты считают, что люди ещё не привыкли к тому, что мошенники могут использовать роботов, поэтому они больше доверяют таким звонкам. Кроме того, эта технология делает атаку дешевле.