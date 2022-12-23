Мошенников научились вычислять по движениям мышки

18:09, 23 декабря 2022
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Мошенников научились вычислять по движениям мышкиЛюди испытывают большую нагрузку на мозг во время преступных действий
Исследователи заявили, что онлайн-мошенников можно идентифицировать даже по тому, как они двигают компьютерной мышью.
Фото: Unsplash
Учёные выяснили, что в среднем движения мыши мошенников были длиннее и одновременно медленнее, чем у честных пользователей. Исследователи проанализировали поведение злоумышленников, просматривая данные о перемещениях мыши во время экспериментов. Участники могли свободно совершать мошенничество с целью получения финансовой выгоды. Пока они выполняли задания, команда записывала движения мыши.
Исследователи объясняют свои результаты когнитивными усилиями мошенников. Они всегда держат в голове «альтернативный сценарий», которого они должны придерживаться. Это перегружает мозг, что приводит к колебаниям в движениях.