Мошенников научились вычислять по движениям мышки

Учёные выяснили, что в среднем движения мыши мошенников были длиннее и одновременно медленнее, чем у честных пользователей. Исследователи проанализировали поведение злоумышленников, просматривая данные о перемещениях мыши во время экспериментов. Участники могли свободно совершать мошенничество с целью получения финансовой выгоды. Пока они выполняли задания, команда записывала движения мыши.

Исследователи объясняют свои результаты когнитивными усилиями мошенников. Они всегда держат в голове «альтернативный сценарий», которого они должны придерживаться. Это перегружает мозг, что приводит к колебаниям в движениях.