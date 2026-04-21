Мощнее, тоньше рамки, микрофон: Huawei представила серию умных часов Watch Fit 5

Мощнее, тоньше рамки, микрофон: Huawei представила серию умных часов Watch Fit 5Pro-версия есть
© Huawei
Оба дисплея яркие и поддерживают Always-On режим. Управление осуществляется с помощью кнопки и вращающейся головки.
Корпуса часов сделаны из алюминия, а у версии Pro дополнительно используется более прочный материал для рамки. Обе модели защищены от воды, Pro подходит для погружений на глубину до 40 метров.
Часы получили улучшенные датчики для отслеживания пульса и температуры. В версии Pro также есть функция ЭКГ.
В устройства встроены микрофон и динамик, а также появилась возможность записывать заметки голосом прямо с часов.
По заявлению Huawei, батареи хватает примерно на неделю обычного использования или до 10 дней при экономном режиме. С постоянно включённым экраном — около 4 дней.
Watch Fit 5 стоит от 1099 юаней (около $161), а версия Pro — от 2199 юаней (около $322). Продажи в Китае начнутся 29 апреля.