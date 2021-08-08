Мощную беспроводную зарядку запретят в Китае

Недавно Министерство промышленности и информатизации КНР выпустило документ, который предусматривает введение некоторых ограничений на беспроводную быструю зарядку для мобильных телефонов.

Пока документ находится на стадии рассмотрения, но есть сведения, что вступление закона в силу не за горами. Авторы законопроекта хотят, чтобы устройства мощностью более 50 Вт стали запрещены с 31 декабря 2021 года.

Стоит отметить, что 10 августа Xiaomi должна представить смартфон Mi MIX 4 с поддержкой быстрой беспроводной зарядки мощностью 70 или 80 Вт. Однако новый закон может вставить Xiaomi палки в колёса.