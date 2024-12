Мощную устойчивость «Конан-бактерии» к радиации объяснили

Секрет кроется в уникальном антиоксиданте, состоящем из трех небольших компонентов: марганца, фосфата и пептида (небольшой молекулы аминокислоты). Вместе эти метаболиты образуют высокоэффективный щит против радиации, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Соавтор исследования Брайан Хоффман из Северо-Западного университета пояснил, что хотя марганец и фосфат являются известными антиоксидантами, добавление пептида значительно повышает их эффективность.

Открытие имеет серьезные последствия. Оно может помочь защитить астронавтов от космической радиации во время будущих космических полетов. На Земле антиоксидант может быть использован для смягчения воздействия радиации при авариях или в опасных условиях.