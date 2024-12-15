Наука и технологии
Опубликовано 15 декабря 2024, 22:57
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Мощную устойчивость «Конан-бактерии» к радиации объяснили

Всё достаточно просто
Исследователи раскрыли секрет Deinococcus radiodurans, бактерии, известной своей чрезвычайной устойчивостью к радиации и суровым условиям. Бактерию часто называют «Конан-бактерией», она способна выдерживать дозы радиации, в 28 000 раз превышающие те, которые могут убить человека.
Мощную устойчивость «Конан-бактерии» к радиации объяснили
© Ferra

Секрет кроется в уникальном антиоксиданте, состоящем из трех небольших компонентов: марганца, фосфата и пептида (небольшой молекулы аминокислоты). Вместе эти метаболиты образуют высокоэффективный щит против радиации, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Соавтор исследования Брайан Хоффман из Северо-Западного университета пояснил, что хотя марганец и фосфат являются известными антиоксидантами, добавление пептида значительно повышает их эффективность.

Открытие имеет серьезные последствия. Оно может помочь защитить астронавтов от космической радиации во время будущих космических полетов. На Земле антиоксидант может быть использован для смягчения воздействия радиации при авариях или в опасных условиях.

Источник:CNN
Автор:Максим Многословный
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