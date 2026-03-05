Московская консерватория помогла настроить звук в наушниках HUAWEI FreeBuds Pro 5

Работу возглавил инженер Центра звукозаписи консерватории Владислав Крылов. Команда провела серию измерений и тестов, чтобы проверить, как наушники передают разные частоты, громкость и детали звучания. Также были организованы прослушивания музыки разных жанров. Была и классика с камерными произведениями, и джаз с современной электронной музыкой. Особое внимание уделили чистоте вокала, естественности инструментов и ощущению объёма звука.

В результате созданы два звуковых профиля.

Первый — «Универсальное звучание», что подходит для повседневного использования: музыки, фильмов и звонков.

Второй — «Концертное звучание». Он уже рассчитан на более «глубокое» прослушивание, особенно классики, с акцентом на деталях.

Настройка проходила как в лаборатории со специальным оборудованием, так и в студии при работе с реальными записями.