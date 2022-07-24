Московская полиция начала искать человека, который назвал сеть Wi-Fi «Слава Украине»

Как пишет Mash, в дежурную часть обратилась жительница многоэтажки на улице Яблочкова (Бутырский район). Она заявила, что смогла поймать сигнал Wi-Fi сети в своей квартире на 11 этаже. Женщину название сети возмутило и она сочла, что её владельца следует найти и наказать.

По вызову приехал отряд полиции, но вычислить, откуда идёт сигнал, не смог. Пока неясно, чем закончилась история. СМИ писали, что полиция продолжает проверку.