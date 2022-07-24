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Московская полиция начала искать человека, который назвал сеть Wi-Fi «Слава Украине»По доносу соседки
В Москве женщина пожаловалась в полицию, что смогла подключиться к сети Wi-Fi под названием «Слава Украине». Из-за такой опасности правоохранители приехали и начали искать владельца сети.
Как пишет Mash, в дежурную часть обратилась жительница многоэтажки на улице Яблочкова (Бутырский район). Она заявила, что смогла поймать сигнал Wi-Fi сети в своей квартире на 11 этаже. Женщину название сети возмутило и она сочла, что её владельца следует найти и наказать.
По вызову приехал отряд полиции, но вычислить, откуда идёт сигнал, не смог. Пока неясно, чем закончилась история. СМИ писали, что полиция продолжает проверку.