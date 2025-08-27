Московские школы обновят для будущих инженеров и исследователей

Программа «Моя школа», стартовавшая в 2024 году, предполагает комплексное обновление инфраструктуры: новые кабинеты, трансформируемые учебные пространства, медиатеки, спортивные залы и многофункциональные площадки. Территории школ благоустраиваются — появляются велопарковки, освещение и зеленые зоны. В новом году учиться в обновлённых корпусах будут более 35 тыс. детей, а в будущем модернизация затронет до 100 зданий ежегодно.

Особое внимание уделяется лабораториям и инженерным классам с современным оборудованием: микроскопами, 3D-принтерами, лазерными резчиками, робототехникой и наборами по микроэлектронике. Школьники смогут собирать роботов, изучать материалы и микроорганизмы, осваивать программирование, механику и технологии ИИ.

После модернизации увеличилось количество кружков — робототехника, программирование, биология, химия, виртуальная и дополненная реальность. Многие школы проводят соревнования, конкурсы и олимпиады.

Помимо обновления старых зданий, в Москве строят новые школы с современным оборудованием.