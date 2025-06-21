Наука и технологии
Опубликовано 21 июня 2025, 19:26
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Московские спецы создали лёгкие и мощные аккумуляторы для беспилотников

И другой техники
Учёные Московского авиационного института (МАИ) совместно с компанией «ИНТЭР» разработали новые литий-ионные аккумуляторы, которые позволят беспилотникам летать дольше — до 35 минут вместо обычных 20. Батареи получились лёгкими, но при этом способны отдавать много энергии без потери производительности.
Московские спецы создали лёгкие и мощные аккумуляторы для беспилотников

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Технология основана на использовании полимерного электролита и особых электродных материалов. Такая конструкция делает аккумуляторы безопаснее (меньше риск возгорания и утечек) и более надёжными в работе.

По словам специалистов, новинка может применяться не только в дронах, но и в электромобилях, лодках, мотоциклах и других устройствах, где важны высокая мощность и малый вес. Аккумуляторы уже прошли испытания и показали хорошие результаты.

Сейчас команда проекта ведёт переговоры с потенциальными заказчиками.