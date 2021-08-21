Московские власти ищут взломавшего систему онлайн-голосования хакера для вознаграждения

Тестирование системы онлайн-голосования проходило 29 и 30 июля. Хакер смог войти в систему и отказаться от одного из двух бюллетеней. Разработчики считали, что эта ситуация невозможна. Также хакер смог испортить один из бюллетеней.

По сути, неизвестный программист лишь помог протестировать систему — обнаружил уязвимости в ней.

«Кто этот умелец, до сих пор неизвестно, так как всё произошло в анонимной зоне. А ведь Алексей Венедиктов, глава Общественного штаба, готов передать ему заслуженный приз — 150 тысяч рублей», — сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Чтобы получить вознаграждение, хакера должен прислать разработчикам код, который он использовал. Сообщения принимаются по электронному адресу hacker@shtab.opmoscow.ru.