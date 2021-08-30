Московскую школу обвинили в отмене уроков информатики для девочек

Чуть позже он привёл слова директора, который сказал следующее: «На уроках технологии класс делится на две группы: мальчики изучают информационные технологии (моделирование, алгоритмизация и т.п.), девочки изучают материальную технологию (кройка, шитье, приготовление пищи и т.п.) в рамках ФГОС. Информатика в нашей школе начинается с 7-го класса, её изучают все учащиеся классов». К счастью, по заявлению родителей девочки всё-таки могут изучать информационные технологии.

Субботин также узнал, что мальчики будут обучаться на платформе «ЛогоМиры». Как оказалось, она позволяет даже программировать. То есть, по факту, у мальчиков будет информатика.

Директор школы уже дал комментарий СМИ. Заявил, что члены родительского комитета неправильно всё поняли. «До седьмого класса в программе стоит предмет "технология" — у девочек это шитьё и готовка, мальчики изучают технологию материалов. С седьмого класса информатика будет у всех».