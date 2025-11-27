Москва покажет «экосистему для инноваторов» на Конгрессе молодых ученых

Посетителей познакомят с городской экосистемой для инноваторов, где можно узнать о ключевых сервисах и программах. Молодым специалистам, как пишут СМИ, будут интересны акселератор «Академия инноваторов» и сервис по подбору стажировок, ученым — платформа для поиска заказчиков на исследования, а предприниматели смогут узнать о пилотных проектах и «Витрине заказчиков», где публикуются запросы крупного бизнеса. Также демонстрируются сервисы по защите и коммерциализации интеллектуальной собственности.

Москва создала экосистему поддержки молодых разработчиков, которая помогает пройти путь от идеи до продукта на рынке. В ее основе программы «Академия инноваторов», конкурс «Новатор Москвы» и хакатон «Лидеры цифровой трансформации». Уже участвуют более 90 тысяч изобретателей, 60 % из которых — молодые люди до 35 лет.