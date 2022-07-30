Москвича обвинили в создании СВЧ-пушки для облучения соседей

Историю рассказывает «Газета.Ru». Роман рассказал, что нашёл по объявлению в интернете парня, который занимается замерами. Тот пришёл и обнаружил, что есть источник СВЧ-излучения. Излучение происходит якобы с интервалом 5 минут. Специалист рассказал, что, по сути, можно самостоятельно собрать магнетрон с помощью деталей микроволновки.

«Газета.Ru» пообщалась с соседом Мацукова. Тот не подтвердил и не опроверг информацию. В Роспотребнадзора сказали, что для корректных замеров нужно дорогостоящее оборудование.