Москвичам много не бывает: скорость интернета в столичном метро выросла в два раза

По итогам 2022-го средняя скорость интернет в перегонах Московского метрополитена составила 74 Мб/с по направлению к абоненту (Download). Этот показатель в два раза больше прошлогоднего — 37,2 Мбит/сек.

При этом разрыв между операторами велик — от 30 до 100 Мбит/с по средней скорости. Но этого достаточно, чтобы сохранить комфортные 35-50 Мбит/сек. Непрерывность интернет-соединения составила в среднем 88%.

Что касается отдельных операторов, то лучшим по скорости стал Билайн. Далее идут МегаФон и МТС, за ними — сеть «МаксимыТелеком». Последний — Tele2.