Москвичам отключат возможность оформлять цифровой пропуск через СМС

Как пишет «РИА Новости», ссылаясь на главу столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, в Москве с 12 мая нельзя будет оформить цифровой пропуск по СМС. Чиновник объяснил это решение тем, что СМС оказался не самым востребованным каналом. По словам Лысенко, люди привыкли к форме на сайте которая даёт больше информации.

Теперь после 12 мая оформить пропуск можно будет только на nedoma.mos.ru или по телефону +7 (495) 777-77-77.

Напомним, сразу после запуска опции оформления пропусков через СМС чиновники рассказали, что 90% сообщений были составлены некорректно.