Москвичам рассказали, как восстановить аннулированный цифровой пропуск

Цифровые пропуски в столице выдают для поездок по городу. У части москвичей к праздникам рабочие пропуски оказались аннулированы. Как пишет ТАСС, ссылаясь на главу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, с 8 по 11 мая только треть жителей города с аннулированными пропусками подтвердила данные. Нужно было предоставить подтверждающие трудоустройство документы.

Чтобы проверить причину, по которой пропуск аннулирован, нужно зайти на сайт i.moscow. Там необходимо ввести паспортные данные, ИНН компании и приложить скан трудового документа, например, трудового договора. После проверки система отправит на почту ответ, и он сможет оформить новый пропуск обычным способом.