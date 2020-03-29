Москвичи начали скупать телевизоры, ноутбуки и смартфоны

С 16 по 22 марта в столичном регионе сумма среднего чека составила 13,4 тысячи рублей. Объём продаж бытовой техники и электроники вырос на 56%. Наиболее продаваемыми товарами стали телевизоры, ноутбуки, смартфоны и игровые приставки. Эта тенденция прослеживается и по всей России. По стране средний чек составил 7,2 тысячи рублей на прошлой неделе. Это на 40% больше, чем в предыдущем году.

Эксперты считают, что такую динамику можно объяснить стремлением потребителей купить импортные товары, ведь они боятся, что цены на них скоро могут подскочить. Роста цен, кстати, пока не зафиксировали.