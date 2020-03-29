Наука и технологии
Сегодня 14:41
Москвичи начали скупать телевизоры, ноутбуки и смартфоны
В целом по России наблюдается та же динамика
Москвичи начали скупать телевизоры, ноутбуки и смартфоны. В некоторых случаях спрос на товары вырос на 100%. А средний чек на прошлой неделе увеличился на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
С 16 по 22 марта в столичном регионе сумма среднего чека составила 13,4 тысячи рублей. Объём продаж бытовой техники и электроники вырос на 56%. Наиболее продаваемыми товарами стали телевизоры, ноутбуки, смартфоны и игровые приставки. Эта тенденция прослеживается и по всей России. По стране средний чек составил 7,2 тысячи рублей на прошлой неделе. Это на 40% больше, чем в предыдущем году.
Эксперты считают, что такую динамику можно объяснить стремлением потребителей купить импортные товары, ведь они боятся, что цены на них скоро могут подскочить. Роста цен, кстати, пока не зафиксировали.