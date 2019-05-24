Москвичи назвали самые полезные сайты

Опрос проводился среди 600 жителей столицы в возрасте от 18 до 65 лет. Как выяснилось, чаще всего москвичи пользуются финансовыми сервисами. Об этом сообщили 78% опрошенных. На втором месте по популярности расположились интернет-магазины (76%), на третьем — сервисы для транспортных услуг (67%), на четвёртом — медиаресурсы (62%).

Среди самых востребованных онлайн-магазинов оказались Avito и Ozon. В сфере финансовых сервисов фаворитом оказался сайт Сбербанка, а в сфере транспортных услуг — «Яндекс.Такси».

Топ-3 сервисов для доставки еды возглавила «Яндекс.Еда», сразу за ней идёт конкурент Delivery Club. Оказалось, что чаще всего еду на дом заказывают женщины (51%). Они же стали лидерами по совершению покупок в интернет-магазинах (82%).