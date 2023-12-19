Москвичи огорчились: погода не позволит увидеть один из крупнейших звездопадов

Жители Москвы, к сожалению, пропустят зрелище метеорного потока Урсиды, ожидаемое в ночь на 22 декабря, из-за неблагоприятной погоды. Научный директор Московского планетария, Фаина Рублева, подчеркнула, что при идеальных условиях в эту ночь можно было бы увидеть до 10 метеоров в час, особенно учитывая, что это самая длинная ночь года.

Она выразила сожаление, отметив, что смотреть на это небесное явление не удастся из-за облачной погоды и осадков в регионе. Метеорные частицы слабосветящиеся, поэтому для наблюдения необходимо ясное, безоблачное и безлунное небо. Природное шоу останется недоступным из-за неблагоприятных метеорологических условий в столичном регионе.