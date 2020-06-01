Москвичка рассказала о долге в 2,4 млн рублей на счёте выданного бесплатно для карантина телефона

Об этом пишет издание «Подъём». Женщина сообщила, что заболела 28 апреля. Тест на коронавирус со второй попытки показал для москвички положительный результат. Она не могла установить на свой телефон приложение «Социальный мониторинг», и потому ей дали бесплатный смартфон, судя по рассказу женщины, с установленной SIM-картой.

Москвичка поведала, что «никакого мониторинга там не нашла». Не было и зарядки, однако женщина использовала свою. Потом она попыталась узнать свой номер и увидела на счету минус 2,4 млн. Также женщина сообщила, что «трижды не смогла подсоединиться к Wi-Fi».