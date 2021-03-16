Москвичку обманули на 7 млн рублей, продав ей «ноутбук для майнинга биткойна»

Как пишут журналисты, пострадавшая — управляющая аптекой женщина по имени Роза. Прошлым летом с ней встретился некий мужчина, который представился Сергеем, и заявил, что он имеет связи среди больших чиновников и силовиков.

Осенью мужчина предложил Розе купить у города нежилые помещения на 40% дешевле рыночной цены. Однако женщину не заинтересовало это предложение. Тогда мошенник предложил ей ноутбук с программой для майнинга биткойнов. В декабре Роза передала преступнику 6,7 млн рублей. После этого мужчина пропал: перестал брать трубку.

Женщина написала заявление о мошенничестве в полицию.