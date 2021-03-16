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Москвичку обманули на 7 млн рублей, продав ей «ноутбук для майнинга биткойна»
Никакой ноутбук она не получила
Издание «Baza» рассказало историю москвички, которую обманули почти на 7 млн рублей, продав ей «ноутбук для майнинга биткойна».
Как пишут журналисты, пострадавшая — управляющая аптекой женщина по имени Роза. Прошлым летом с ней встретился некий мужчина, который представился Сергеем, и заявил, что он имеет связи среди больших чиновников и силовиков.
Осенью мужчина предложил Розе купить у города нежилые помещения на 40% дешевле рыночной цены. Однако женщину не заинтересовало это предложение. Тогда мошенник предложил ей ноутбук с программой для майнинга биткойнов. В декабре Роза передала преступнику 6,7 млн рублей. После этого мужчина пропал: перестал брать трубку.
Женщина написала заявление о мошенничестве в полицию.