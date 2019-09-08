Москву впервые признали одним из лучших городов мира по условиям для технологического бизнеса

Рейтинг StartupBlink охватил 100 стран. На первом месте в нём, ожидаемо, оказалась Кремниевая долина, которая находится в южной части области залива Сан-Франциско в штате Калифорния. На втором месте расположился Нью-Йорк, а на третьем — Лондон. Москва, собственно, заняла десятое место. Но это уже большой прорыв. С 2017 года столица России поднялась на четыре позиции. Помимо Москвы в рейтинге оказались Санкт-Петербург (79 место) и Казань (230 место).

Аналитики уверены, что одной из основных проблем российской экосистемы является утечка стартапов за рубеж.

Стоит отметить, что StartupBlink считает стартапом любую компанию, которая принимает инновационные решения. При составлении рейтинга аналитики учитывали количество стартапов, мероприятий для предпринимателей в городе, качество бизнеса и деловой климат в стране.