Motorola изобрела технологию воздушной зарядки смартфонов

Сообщается, что Motorola объединилась с производителем беспроводных зарядок GuRu Wireless, чтобы создать новое решение. Оно сделано на базе маленького передатчика, состоящего из модулей mmWave. Миллиметровые волны можно использовать для передачи энергии.

Отмечается, что благодаря использованию в зарядке mmWave-диапазона и интеллектуальных алгоритмов передатчик и приёмник могут быть уменьшены в размерах. Кроме того, устройство может лучше направлять электромагнитные волны. Зарядка работает на расстоянии в 80-100 см.

Напомним, Motorola впервые представила систему беспроводной воздушной зарядки в начале 2021 года. Особенностью её было то, что процесс зарядки прекращался, когда между устройствами ставили руку или другую часть тела.