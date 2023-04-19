MouthPad — компьютерная мышь у вас во рту

MouthPad предназначен для людей, которые не могут пользоваться руками, а также может быть использован «мультизадачными» людьми, которые хотят управлять устройством, используя руки для другой задачи.

MouthPad изготавливается по индивидуальному заказу в соответствии с ротовой полостью пользователя, используя 3D-сканирование внутренней части его рта. Устройство состоит из микропроцессора, батареи, модуля Bluetooth и гибкой печатной платы со встроенными датчиками давления, помещенных в 3D-печатный водонепроницаемый корпус из стоматологической смолы.

Устройство определяет положение и давление языка пользователя, преобразует данные в команды с помощью алгоритма машинного обучения и отправляет их на устройство, связанное с Bluetooth.

MouthPad совместим с операционными системами iOS, Android, Windows, Mac и Linux, а одной двухчасовой зарядки, как утверждается, хватит более чем на пять часов работы.

Информация о цене и доступности пока не объявлена.