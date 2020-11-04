Наука и технологии
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Мозг динозавра впервые восстановили
Это позволило многое узнать
Бразильские учёные обнаружили хорошо сохранившийся скелет динозавра Buriolestes schultzi с черепом. Благодаря этому исследователи смогли впервые реконструировать мозг древнего ящера.
Возраст динозавра составил примерно 233 млн лет. Внутренний слепок его черепа помог учёным понять, что ящер имел крошечный мозг весом 1,5 грамма с примитивным строением. Исследователи увидели, что у динозавра были хорошо развитые структуры в мозжечке, что говорило о его способностях отслеживать движущуюся добычу. А вот обоняние у него страдало.
Также учёные выяснили, что интеллект у Buriolestes schultzi был ниже, чем у хищных динозавров тероподов, к числу которых относились тираннозавры и велоцирапторы. Однако Buriolestes schultzi был всё же умнее своих потомков гигантских завроподов.