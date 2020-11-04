Мозг динозавра впервые восстановили

Возраст динозавра составил примерно 233 млн лет. Внутренний слепок его черепа помог учёным понять, что ящер имел крошечный мозг весом 1,5 грамма с примитивным строением. Исследователи увидели, что у динозавра были хорошо развитые структуры в мозжечке, что говорило о его способностях отслеживать движущуюся добычу. А вот обоняние у него страдало.

Также учёные выяснили, что интеллект у Buriolestes schultzi был ниже, чем у хищных динозавров тероподов, к числу которых относились тираннозавры и велоцирапторы. Однако Buriolestes schultzi был всё же умнее своих потомков гигантских завроподов.