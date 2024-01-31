Мозг мышей самостоятельно изменил восприятие времени

Команда исследователей изучала вид мышей, который известен своими «длинными вокалами». Они обнаружили, что нейроны в их орофациальной моторной коре (OMC) регулируют свою активность в соответствии с темпом песни — этот процесс называется временным масштабированием.

Это говорит о том, что мозг не просто кодирует абсолютное время, как часы, а скорее отслеживает относительное время. Это позволяет мозгу корректировать свое поведение в соответствии с текущей ситуацией, будь то слежение за разговором, следование в ногу с толпой или пение с партнером.

Исследователи полагают, что этот механизм может быть задействован и в других аспектах работы мозга, таких как язык и музыка. Это также может помочь нам понять, как мозг адаптируется к различным ситуациям и приобретает новые навыки.

Это открытие может иметь широкий спектр применения — от улучшения понимания человеческого общения до разработки новых методов лечения неврологических расстройств.