Мозг обезьяны успешно соединили с компьютером

Мозг обезьяны успешно соединили с компьютеромНе повторяйте этого дома
Китайские ученые достигли новаторской вехи, успешно подключив интерфейс мозг-компьютер (BCI) к мозгу нечеловекообразной обезьяны. После чего она смогла управлять роборукой.
В ходе этого знаменательного эксперимента, первого в своем роде, с помощью малоинвазивной хирургии датчики были проведены через кровеносные сосуды мозга и достигли двигательной коры обезьяны. Вскоре, собирая сигналы электроэнцефалограммы (ЭЭГ), обезьяна смогла активно управлять роботизированной рукой.
В отличие от инвазивных методов, применяемых американской компанией Neuralink, технология китайских ученых не требует трепанации черепа, что делает ее более безопасной и менее травматичной. При эндоваскулярной хирургии доступ к органу осуществляется через кровеносные сосуды. Ведущий автор работы заявил, что результаты эксперимента знаменуют собой значительное продвижение в применении интервенционного BCI от лабораторных условий к клиническому использованию.
По словам нейрохирурга Ма Юнцзе, хотя это и является значительным прорывом, перед внедрением этой технологии еще предстоит множество исследований.
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