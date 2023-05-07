Мозг обезьяны успешно соединили с компьютером

В отличие от инвазивных методов, применяемых американской компанией Neuralink, технология китайских ученых не требует трепанации черепа, что делает ее более безопасной и менее травматичной. При эндоваскулярной хирургии доступ к органу осуществляется через кровеносные сосуды. Ведущий автор работы заявил, что результаты эксперимента знаменуют собой значительное продвижение в применении интервенционного BCI от лабораторных условий к клиническому использованию.

По словам нейрохирурга Ма Юнцзе, хотя это и является значительным прорывом, перед внедрением этой технологии еще предстоит множество исследований.

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