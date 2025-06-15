Мозговой имплант Neuralink научил обезьяну «видеть» невидимое

Это первые публичные результаты испытаний нового чипа, цель которого — помочь людям с потерей зрения. В будущем такие технологии могут даже дать человеку «сверхзрение», например, в инфракрасном спектре.

Пока устройство не одобрено для применения на людях, но компания планирует начать такие тесты в ближайшее время. Ожидается, что в будущем к чипу добавят специальные очки, чтобы улучшить его работу.

Neuralink также разрабатывает импланты для людей с параличом — по словам Маска, в будущем технология вернет парализованным возможность двигаться.