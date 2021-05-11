Мозговой имплантат заставил мышей начать дружить

Учёные использовали полностью беспроводной имплантат, который позволил им воздействовать на определённые зоны мозга. Исследователи признаются, что поначалу не думали, что это сработает. Тем не менее, им удалось управлять поведением мышей издалека. Сами животные при этом не были привязаны к какому-либо оборудованию. Это важно, потому что мыши могли свободно перемещаться, а исследователи могли воздействовать на их мозг. Всё это делает эксперимент более естественным.

Учёные отметили, что теперь у них есть технология, позволяющая исследовать, как формируются и разрываются связи между членами групп, а также то, как из этих взаимодействий возникают социальные иерархии.