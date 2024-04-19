Мозговые волны оказались ключом к разгадке тайн мышления

Авторы работы утверждают, что мышление возникает в результате скоординированной активности миллионов нейронов, «оркестрируемой» ритмичными электрическими полями, или мозговыми волнами. Эти волны — не просто побочный продукт нейронной активности; они активно влияют на то, как нейроны общаются между собой, формируя наши когнитивные процессы.

«Представьте, что вы смотрите на экран телефона под микроскопом», — объясняет старший автор исследования Эрл Миллер. «Вы не сможете понять видео, рассматривая отдельные пиксели. То же самое происходит и с мозгом. Нам нужно понять, как миллионы клеток работают вместе».

Исследование подчеркивает важность изучения мозговых ритмов не только для понимания здорового познания, но и для таких заболеваний, как шизофрения и болезнь Паркинсона, которые связаны с нарушением нейронной синхронности.