Можем поделиться: в Японии начнут добывать электричество с помощью снега

Город проведет испытания в сотрудничестве с Forte, местным стартапом в области информационных технологий, а также с Токийским университетом электросвязи.

В ходе испытаний снег, убранный городской снегоуборочной техникой, будет сбрасываться в бассейн, расположенный в закрытой школе. Электричество будет вырабатываться за счет разницы температур между снегом и наружным воздухом.

В снег, источник холодного воздуха, будут помещены теплопередающие трубки. Наружный воздух, тем временем, нагревается солнцем. Эта разница температур будет использоваться для создания конвекционного тока в охлаждающей жидкости внутри турбины, а конвекционный ток будет вращать турбину для выработки электроэнергии.

Разработал эту систему Кодзи Эноки, доцент Университета электрокоммуникаций. Предполагается, что этот процесс может производить электричество так же эффективно, как солнечная энергия.