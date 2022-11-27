Наука и технологии
16:25, 27 ноября 2022
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Можем поделиться: в Японии начнут добывать электричество с помощью снега

Эксперимент продлится до марта

Город на севере Японии считает, что для генерации электричества он может задействовать ресурс, которого у него в избытке: снег. Испытания в городе Аомори начнутся в следующем месяце и продлятся до марта.

Можем поделиться: в Японии начнут добывать электричество с помощью снега

Город проведет испытания в сотрудничестве с Forte, местным стартапом в области информационных технологий, а также с Токийским университетом электросвязи.

В ходе испытаний снег, убранный городской снегоуборочной техникой, будет сбрасываться в бассейн, расположенный в закрытой школе. Электричество будет вырабатываться за счет разницы температур между снегом и наружным воздухом.

В снег, источник холодного воздуха, будут помещены теплопередающие трубки. Наружный воздух, тем временем, нагревается солнцем. Эта разница температур будет использоваться для создания конвекционного тока в охлаждающей жидкости внутри турбины, а конвекционный ток будет вращать турбину для выработки электроэнергии.

Разработал эту систему Кодзи Эноки, доцент Университета электрокоммуникаций. Предполагается, что этот процесс может производить электричество так же эффективно, как солнечная энергия.

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