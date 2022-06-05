Может ли алкоголь помочь пожилым людям быстрее восстановиться после операции

В исследовании участвовали 628 пациентов. Им было больше 60 лет. Утверждается, что те, кто выпивал «от среднего до потенциально опасного» количества алкоголя, лучше себя чувствовали во время лечения в больнице, реже жаловались на боли, а также чаще чувствовали улучшение общего состояния здоровья до и после операции.

Впрочем, это всё говорит не о том, что алкоголь полезен для организма. Ведущий автор исследования предположил, что всё дело в том, как спиртное влияет на настроение. «Большее потребление алкоголя может привести к приподнятому настроению, повышению общительности и снижению стресса», — отметили исследователи. Кроме того, более здоровые люди в принципе могут выпивать больше спиртного, так как их организм выносливее. Ещё один фактор: потребление алкоголя выше у пожилых людей в более обеспеченных группах.

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