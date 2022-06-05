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Может ли алкоголь помочь пожилым людям быстрее восстановиться после операции

Здесь не всё однозначно
Авторы нового исследования Боннской университетской больницы заявили, что пожилые люди, употребляющие алкоголь, быстрее восстанавливаются после операций.
Может ли алкоголь помочь пожилым людям быстрее восстановиться после операции

В исследовании участвовали 628 пациентов. Им было больше 60 лет. Утверждается, что те, кто выпивал «от среднего до потенциально опасного» количества алкоголя, лучше себя чувствовали во время лечения в больнице, реже жаловались на боли, а также чаще чувствовали улучшение общего состояния здоровья до и после операции.

Впрочем, это всё говорит не о том, что алкоголь полезен для организма. Ведущий автор исследования предположил, что всё дело в том, как спиртное влияет на настроение. «Большее потребление алкоголя может привести к приподнятому настроению, повышению общительности и снижению стресса», — отметили исследователи. Кроме того, более здоровые люди в принципе могут выпивать больше спиртного, так как их организм выносливее. Ещё один фактор: потребление алкоголя выше у пожилых людей в более обеспеченных группах.

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