Наука и технологии
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Может ли астма защитить от рака мозга

Учёные выяснили
Американские учёные подтвердили, что у пациентов с астмой реже развиваются опухоли головного мозга. Они также выяснили, почему так происходит.
Может ли астма защитить от рака мозга

Ответ на вопрос учёные искали, изучая модифицированных лабораторных мышей. Они должны были получить рак головного мозга к трёхмесячному возрасту. Этих мышей подвергали факторам, вызывающим астму. Оказалось, что у животных, страдающих астмой, опухоли мозга не появлялись.

Учёные выяснили, что когда у человека или мыши развивается астма, их Т-клетки активизируются. Это может вызвать воспаление лёгких, но позволяет избежать роста опухолей мозга. Так, Т-клетки начинают секретировать специальный белок, который действует на иммунные клетки микроглии, блокируя их активацию.

Это открытие может помочь в разработке противораковой терапии.

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