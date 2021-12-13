Может ли астма защитить от рака мозга

Ответ на вопрос учёные искали, изучая модифицированных лабораторных мышей. Они должны были получить рак головного мозга к трёхмесячному возрасту. Этих мышей подвергали факторам, вызывающим астму. Оказалось, что у животных, страдающих астмой, опухоли мозга не появлялись.

Учёные выяснили, что когда у человека или мыши развивается астма, их Т-клетки активизируются. Это может вызвать воспаление лёгких, но позволяет избежать роста опухолей мозга. Так, Т-клетки начинают секретировать специальный белок, который действует на иммунные клетки микроглии, блокируя их активацию.

Это открытие может помочь в разработке противораковой терапии.