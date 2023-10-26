Наука и технологии
12:35, 26 октября 2023
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Может ли ИИ понять связанные концепции, изучив только одну

Ученые попытались этому его научить

Исследователи из Нью-Йоркского университета и Университета Помпеу Фабра (Испания) разработали методику, названную Meta-learning for Compositionality (MLC), для повышения способности нейронных сетей делать композиционные обобщения.

Может ли ИИ понять связанные концепции, изучив только одну

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Композиционное обобщение - это способность усваивать новую концепцию и применять ее для понимания смежных вариантов использования этой концепции. MLC предполагает обучение нейронных сетей, подобных тем, которые используются в искусственном интеллекте и машинном обучении, с целью улучшения их навыков композиционного обобщения путем практики.

Исследователи обнаружили, что MLC превосходит существующие подходы и даже может соответствовать или превосходить человеческие показатели в этих задачах. Это достижение может иметь значение для улучшения возможностей больших языковых моделей типа ChatGPT и систем распознавания речи.

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