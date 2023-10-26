Может ли ИИ понять связанные концепции, изучив только одну

Композиционное обобщение - это способность усваивать новую концепцию и применять ее для понимания смежных вариантов использования этой концепции. MLC предполагает обучение нейронных сетей, подобных тем, которые используются в искусственном интеллекте и машинном обучении, с целью улучшения их навыков композиционного обобщения путем практики.

Исследователи обнаружили, что MLC превосходит существующие подходы и даже может соответствовать или превосходить человеческие показатели в этих задачах. Это достижение может иметь значение для улучшения возможностей больших языковых моделей типа ChatGPT и систем распознавания речи.