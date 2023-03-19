Может ли искусственный интеллект изменить мир сильнее, чем электричество и интернет

Некоторые считают, что искусственный интеллект может изменить мир даже больше, чем электричество или интернет. Главным образом они говорят о так называемом сильном ИИ. Эта парадигма предполагает возникновение искусственного интеллекта, способного мыслить и осознавать себя как отдельную личность. Конечно, популярный ChatGPT далёк от такого.

Тем не менее эксперты предупреждают, что появление сильного ИИ может вызвать непредсказуемые изменения в социуме. Эти изменения, по мнению некоторых энтузиастов, будут «на несколько порядков больше, чем любые другие технологические изменения, которые когда-либо были в истории».