Может ли контактная линза застрять за глазом

15:38, 24 декабря 2022
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Может ли контактная линза застрять за глазомБеспокоиться не о чем
Учёный объяснил, что контактная линза не может застрять за глазом. По крайней мере необратимо — точно нет.
Фото: Pixabay
Те, кто впервые надевают контактные линзы, часто беспокоятся о том, что они могут сместиться за глаз и застрять там. К счастью, анатомия глаза предотвращает это.
Глаз защищён тонкой прозрачной тканью, известной как конъюнктива, которая создает карман между веком и глазным яблоком и удерживает контактные линзы на передней поверхности глаза. Иногда линза может попасть в этот карман, но часто она снова находит выход с помощью слёз или глазных капель. В крайнем случае может помочь офтальмолог.