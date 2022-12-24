Наука и технологии
15:38, 24 декабря 2022
1 мин.

Может ли контактная линза застрять за глазом

Беспокоиться не о чем

Учёный объяснил, что контактная линза не может застрять за глазом. По крайней мере необратимо — точно нет.

Может ли контактная линза застрять за глазом

Фото: Pixabay

Те, кто впервые надевают контактные линзы, часто беспокоятся о том, что они могут сместиться за глаз и застрять там. К счастью, анатомия глаза предотвращает это.

Глаз защищён тонкой прозрачной тканью, известной как конъюнктива, которая создает карман между веком и глазным яблоком и удерживает контактные линзы на передней поверхности глаза. Иногда линза может попасть в этот карман, но часто она снова находит выход с помощью слёз или глазных капель. В крайнем случае может помочь офтальмолог.

Новости партнеров
Новости партнеров