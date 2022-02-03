Может ли Луна упасть на нашу планету

Может ли Луна упасть на нашу планетуОтвечает преподаватель физики в Университете Аберистуита
По мнению доктора Тони Кука, преподавателя физики в Университете Аберистуита, сейчас Луна не представляет опасности для Земли. Учёные отмечает, что между планетой и спутником существует особая точка равновесия - барицентр. Данная точка расположена при этом ближе к Земле. Напоминает это качели: если с одной стороны будет тяжёлый человек, а с другой - лёгкий, то точка баланса должна находиться ближе к тому, кто весит больше. Но этот сценарий возможен в том случае, если бы на Луну ничто бы не стало воздействовать.
А что, если попытаться отклонить Луну от нужного курса? То есть заставить её сойти с орбиты. Специалист подчёркивает, что теоретически такое возможно, но для этого необходимо большое количество энергии. Кроме того, действовать нужно будет максимально осторожно, чтобы спутник не развалился на части.
Если же подтолкнуть Луну к Земле удалось бы инопланетянам, то для людей последствия были бы ужасными. Учёный говорит, что если бы Луна приблизилась бы хотя бы на половину того расстояния, на котором от планеты она находится сейчас, то приливы бы стали в восемь раз сильнее, чем сейчас. В результате происходило бы гораздо больше наводнений, землетрясений, извержений вулканов.