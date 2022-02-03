Может ли Луна упасть на нашу планету

А что, если попытаться отклонить Луну от нужного курса? То есть заставить её сойти с орбиты. Специалист подчёркивает, что теоретически такое возможно, но для этого необходимо большое количество энергии. Кроме того, действовать нужно будет максимально осторожно, чтобы спутник не развалился на части.

Если же подтолкнуть Луну к Земле удалось бы инопланетянам, то для людей последствия были бы ужасными. Учёный говорит, что если бы Луна приблизилась бы хотя бы на половину того расстояния, на котором от планеты она находится сейчас, то приливы бы стали в восемь раз сильнее, чем сейчас. В результате происходило бы гораздо больше наводнений, землетрясений, извержений вулканов.