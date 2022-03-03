Может ли обычный человек приобрести такие же навыки, как у Бэтмена

Может ли обычный человек приобрести такие же навыки, как у БэтменаОбъясняет врач
По мнению нейробиолога и эксперта по боевым искусствам доктора Пола Зера, на самом деле Бэтмен не так прост, как кажется. То есть его уровня всё равно довольно сложно достичь в реальности простым людям.
К примеру, если говорить о физической подготовке, то она схожа с подготовкой профессионального спортсмена. Другими словами, если бы Бэтмен жил в реальном мире, то он бы был одним из величайших спортсменов. Его можно назвать и гонщиком, и бойцом, и акробатом, и паркурщиком. В реальности нельзя быть мастером во всём этом.
Кроме того, как отмечает медик, для достижения уровня физической подготовки Бэтмена нужно будет потратить почти 18 лет. При этом ежедневно человек должен будет съедать не менее 4 тысяч килокалорий в день, чтобы поддерживать себя в форме.
Также в течение 18 лет нужно будет много тренироваться, чтобы в стрессовой ситуации уметь применить все свои навыки. Нельзя забывать и о том, что Бэтмен сражается без огнестрельного оружия и что в условиях стресса двигательные навыки человека ухудшаются.
Также из-за участия в драках у человека будет много травм. В результате у него возникнет тендинит, артрит, будут травмы головы. В конце концов, заключает эксперт, он будет слишком истощён и не сможет больше тренироваться или драться.
Из-за ночного образа жизни в реальности у человека, подобного Бэтмену, не было бы достаточно времени на сон. А из-за недосыпа у людей ухудшается гибкость мышления, способность критически мыслить, появляются проблемы с памятью. Даже микросон не смог бы спасти от этого, поскольку человек «запрограммирован» на то, чтобы спать, когда вокруг темно.
Наконец, человеку пришлось бы постоянно скрывать свою настоящую личность. Это очень тяжело даже с нейробиологической точки зрения. Снимки мозга показывают, что людям гораздо легче говорить правду, так как их мозг работает в этом случае не так активно. В целом постоянные мысли о том, что правда, а что ложь, очень истощают.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.