Может ли обычный человек приобрести такие же навыки, как у Бэтмена

По мнению нейробиолога и эксперта по боевым искусствам доктора Пола Зера, на самом деле Бэтмен не так прост, как кажется. То есть его уровня всё равно довольно сложно достичь в реальности простым людям.

К примеру, если говорить о физической подготовке, то она схожа с подготовкой профессионального спортсмена. Другими словами, если бы Бэтмен жил в реальном мире, то он бы был одним из величайших спортсменов. Его можно назвать и гонщиком, и бойцом, и акробатом, и паркурщиком. В реальности нельзя быть мастером во всём этом.

Кроме того, как отмечает медик, для достижения уровня физической подготовки Бэтмена нужно будет потратить почти 18 лет. При этом ежедневно человек должен будет съедать не менее 4 тысяч килокалорий в день, чтобы поддерживать себя в форме.

Также в течение 18 лет нужно будет много тренироваться, чтобы в стрессовой ситуации уметь применить все свои навыки. Нельзя забывать и о том, что Бэтмен сражается без огнестрельного оружия и что в условиях стресса двигательные навыки человека ухудшаются.